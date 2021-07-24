Температура опустится ниже климатической нормы в Петербурге 24 июля

Суббота 24 июля станет самым холодным днем на неделе в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга долго изнывали от жары, а уходящая неделя неожиданно принесла серьезное похолодание. Так, суббота, 24 июля 2021 года, может стать самым холодным днем за всю неделю. Согласно прогнозу синоптиков, дождей не будет, но температура воздуха окажется ниже климатической нормы.

- Сегодня на погоду окажет влияние гребень антициклона с запада. Облаков в небе станет меньше, обойдется без дождей, а температурный фон окажется на 2-3 градусов ниже климатической нормы, и суббота может стать самым холодным днем недели, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по Ленинградской области ожидается до 18-23 градусов тепла. Ветер будет северо-западный 2-7 метров в секунду.

Последующие три дня в Петербурге тоже пройдут без осадков. В воскресенье температура плюс 24-26 градусов и жара в 29-31 градус вернется с понедельника.