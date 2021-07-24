Полиция провела масштабный рейд по "резиновым" квартирам с мигрантами в Петербурге

Полиция провела рейд по квартирам в Калининском районе Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабный профилактический рейд в жилых домах Калининского района с целью обнаружить, так называемые "резиновые" квартиры с мигрантами. Как рассказали в субботу, 24 июля 2021 года, в главном управлении МВД города и Ленобласти, всего было проверено более 2 тысяч квартир в 36 домах.

- В профилактическом рейде было задействовано 74 полицейских. По результатам рейда в полицию было доставлено 36 граждан для административного разбирательства, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из них 27 мигрантов были привлечены по административному делу о нарушении иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания в России. Еще на пятерых составлены протоколы о несоблюдении установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Кроме того, были обнаружены девять технических помещений необорудованных должным образом, из-за чего любой человек может свободно попасть на чердак или в подвал.