16-летнего подростка задержали за убийство парня в Петербурге

16-летний мальчик зарезал парня у ночного магазина в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве 19-летнего парня. Сообщение о ножевом ранении в полицию поступило в двенадцатом часу вечера 23 июля 2021 года. Сообщалось, что инцидент произошел напротив ночного магазина в доме 89 по Пулковскому шоссе.

- На место прибыл наряд полиции. Там был обнаружен истекающий кровью 19-летний петербуржец с ранением грудной клетки слева. Юноша скончался в машине скорой помощи во время реанимации. В сознание он не пришел, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Там же был задержан 16-летний подростов, гражданин Азербайджана. Полиция выяснила, что молодые люди находились у магазина и между ними внезапно возникла ссора. Тогда младший ударил ножом в сердце 19-летнего парня.

Подростка забрали в отдел полиции и составили протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.