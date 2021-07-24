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Общество24 июля 2021 9:53

Петербуржцам напомнили о запрете на проезд по КАД в День ВМФ

Ограничения будут действовать на участке в районе дамбы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Проезд по дамбе Петербурга в День ВМФ будет закрыт

Проезд по дамбе Петербурга в День ВМФ будет закрыт

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистам Санкт-Петербурга напомнили, что из-за проведения главного Военно-морского парада 25 июля 2021 года будет закрыт проезд по Кольцевой автодороге в районе дамбы. Дорога через Комплекс защитных сооружений будет запрещена в обе стороны.

- С 7:00 до 17:00 проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) "Бронка" до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе будет невозможен, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Исключение вводится только для жителей Кронштадта, у которых ест оформленные пропуска, аккредитованного транспорта, общественного транспорта и автомобилей экстренных служб. Для них проезд по дамбе будет доступен.