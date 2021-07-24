Более 37,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 24 июля

Более 37 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 24 июля
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге значительно выросло число обследований на коронавирус. За сутки желающих сдать тест увеличилось более чем на 7 тысяч человек. Так, по данным Смольного на субботу, 24 июля 2021 года, в медицинские организации за сдачей анализов обратились более 37,5 тысяч горожан.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37576 человек. Обработано 18743 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.
Третья волна эпидемии в Петербурге остановила набирать обороты. Последнее время ежедневный прирост не превышает 2 тысяч человек.
Также Смольный поручил до середины августа привить 100 процентов персонала, работающего в фудкортах. Только так правительство разрешит их открыть.