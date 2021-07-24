Без вести пропавшую женщину нашли мертвой в канаве в Ленобласти

Труп без вести пропавшей женщины нашли в канаве в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Ленинградской области нашли труп без вести пропавшей женщины. 78-летняя пенсионерка пропала около семи часов вечера 30 июня 2021 года. В тот день она вышла из дачного массива Грибное и не вернулась. В полицию с заявлением обратилась ее дочь.

- Дочь пропавшей пояснила, что ее мать страдает деменцией и уже не говорит. Мобильный телефон оставила дома, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Труп был обнаружен еще 19 июля. Рано утром прохожая женщина заметила тело в канаве по линии электропередач в том же массиве Грибное. Прибывшая на место полиция обнаружило тело в состоянии гнилостных изменений.

23 июля дочь пропавшей опознала вещи и тело своей матери по фотографиям. Причина смерти женщины пока не сообщается.