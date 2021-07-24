Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2021 11:29

Уголовное дело возбудили после массового ДТП с тремя пострадавшими в Петербурге

Ребенок и двое мужчин попали в больницу после аварии
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На пьяного виновника массового ДТП в Петербурге возбудили уголовное дело

На пьяного виновника массового ДТП в Петербурге возбудили уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла около 20:40 часов вечера 22 июля 2021 года напротив дома 159 по улице Народного Ополчения. Столкнулись три автомобиля.

- 37-летний водитель автомобиля "Форд Мондео" при перестроении из ряда в ряд столкнулся с попутным "Хендай Солярис", за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После удара обе машины вылетели на встречную полосу, где врезались в "Хонду Аккорд" под управлением водителя 1993 года рождения. В итоге водитель "Хонды", водитель "Хендай" и его 12-летний пассажир попали в больницу с травмами разной тяжести.

Полиция задержала водителя "Форда", который оказался пьян, и возбудила уголовное дело. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.