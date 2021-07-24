Рост смертей от коронавируса произошел в Петербурге на 24 июля 2021 года

В Петербурге за сутки выросла смертность от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после резкого спада, вновь произошел рост смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 24 июля 2021 года в Северной столице скончались 73 человека. По сравнению с днем ранее рост составил 7,4 процентов.

- Суточный прирост зараженных наоборот снизился на 0,2 процента. На 24 июля в Петербурге зарегистрировано еще 1937 случая инфицирования коронавирусом, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу на 24 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Среды выздоровевших за сутки 1931 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 515 266 человек, умерли 18 763 и смогли побороть инфекцию и вылечиться 490 621 пациентов.

Число обследований на наличие инфекции за сутки тоже резко выросло. Накануне анализы сдали более 37,5 тысяч горожан.

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