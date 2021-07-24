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Общество24 июля 2021 12:22

Ремонт Пискаревского проспекта начался в Петербурге

На работы выделено более 688 млн рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начался ремонт Пискаревского проспекта

В Петербурге начался ремонт Пискаревского проспекта

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 24 июля 2021 года, начался ремонт одной из самых крупных магистралей города - Пискаревского проспекта. Подрядчикам предстоит заменить асфальт, восстановить покрытие тротуара, газон и сделать новую разметку. На это выделено более 688 миллионов рублей.

- Пискаревский проспект – одна из важнейших магистралей города. При ремонте будут использоваться современные технологии, которые позволят дольше сохранять дорожное покрытие, - сказал губернатор Александр Беглов.

Ремонт проспекта будет проходить в два этапа. До середины сентября будут проходить работы от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода. Второй этап - ремонт участка от Пискаревского путепровода до Муринской дороги. Он должен завершиться в середине октября.

Предусмотренные временной схемой организации движения ограничения и перекрытия минимально повлияют на доступность к объектам городской инфраструктуры.