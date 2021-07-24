Человека зажало в машине после жесткого ДТП на Блюхера в Петербурге

Жесткая авария с пострадавшими произошла на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Санкт-Петербурге на проспекте Маршала Блюхера произошла жесткая авария. В первом часу дня в субботу, 24 июля 2021 года, две машины столкнулись на пересечении Блюхера и Замшина. В итоге одного из пассажиров зажало в машине так, что медикам пришлось оказывать ему экстренную помощь. Об этом "КП-Петербург" рассказал очевидец.

- Замес на Блюхера. Столкнулись две машины. Человеку оказывают помощь прям внутри, - поделился свидетель.

Медики экстренно оказывают всем помощь Фото: Лилия КОЗЛОВА

На место аварии незамедлительно приехали машины скорой помощи и реанимации. Человеку, которого зажали в машине, по всей видимости очень плохо. Медики экстренно ввели ему капельницу и пытаются реанимировать до приезда спасателей, чтобы те помогли достать пострадавшего из автомобиля.

Также со слов свидетеля, еще одного человека увезли на носилках.

Как именно произошло ДТП не сообщается. На место спешат сотрудники дорожной полиции.