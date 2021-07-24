Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ

Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем ВМФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 25 июля 2021 года, Санкт-Петербург торжественно отметит День Военно-морского флота. Накануне праздника губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с поздравлением и отметил, что именно Петербург является морской столицей России.

- Судьба Санкт-Петербурга неразрывно связана с историей флота. Уже более трех веков на берегах Невы строятся корабли, получают образование морские офицеры, создаются уникальные виды вооружения и боевой техники, укрепляются флотские традиции, - рассказал градоначальник.

В 2021 году российскому флоту исполняется 325 лет. Он был создан по указу Петра Великого и сразу же показал свою мощь в Северной войне.

- Санкт-Петербургу доверена честь – принимать Главный военно-морской парад. В нем принимают участие самые современные корабли, построенные на петербургских верфях, - добавил Беглов.