Мужчина тащил барана за ногу по шоссе под Петербургом

Мужчина тащил барана за ногу по асфальту под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом автомобилисты заметили мужчину, который тащил барана за ногу по шоссе. Необычную картину очевидцы наблюдали днем в субботу, 24 июля 2021 года, в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Баран, переживший Курбан-байрам, как может сопротивляется, чтобы в субботу не попасть в казан. В Янино его тащили через шоссе за ногу, - рассказали свидетели.

Мужчина волок барана прямо по пешеходному переходу через Шоссейную улицу, пока все автомобилисты наблюдали за происходящим. Пользователи соцсетей возмутились такому жестокому обращению с животным.

- А как же закон о жестоком обращении с животными? Это же видели еще и дети, - возмутились комментаторы.

Дальнейшая судьба барашка пока что не известна.