37 объектов культурного наследия реставрируют в Петербурге

В Петербурге по программе КГИОП реставрируется 37 объектов культурного наследия Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге по программе КГИОП "Наследие" идут работы по реставрации 37 объектов культурного наследия. Об этом в субботу, 24 июля 2021 года, рассказали в Смольном.

- Сохранение исторического наследия, архитектурных памятников – наша обязанность. Город выделяет на реставрацию значительные суммы. Эта работа будет продолжаться, - сказал губернатор Александр Беглов.

В этом году идет реставрация Министерства народного просвещения, Дома Пашкова, здания Александринской женской больницы с палисадником и оградой, Гатчинского дворца. Также продолжаются работы по восстановлению храмов: Казанского собора, собора Воскресения Словущего Смольного монастыря, церкви св. Захарии и Елизаветы и церкви Святого Александра Невского Каре Смольного монастыря, церкви Богоявления и многих других.

Всего на реставрационные работы выделено 1929,7 млн рублей.