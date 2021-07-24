Дождь и до плюс 26 ждет Петербург 25 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление МЧС Ленинградской области рассказало о погоде, которая ждет местных жителей в воскресенье, 25 июля 2021 года. Ночь выдастся холодной, а днем температура воздуха уже поднимется до плюс 26 градусов. Также местами пройдут дожди.

- В воскресенье в Ленинградской области ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночь в регионе ожидается холодной. Температура воздуха в среднем будет плюс 10-15 градусов, но местами опустится до плюс 5 градусов. Днем поднимется до 21-26 градусов тепла. Ветер будет западный до 4-8 метров в секунду.

Напомним, что в Петербурге будет тоже до 26 градусов. А уже с понедельника вернется 30-градусная жара.