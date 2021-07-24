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Происшествия24 июля 2021 16:20

Mercedes упал в Неву на проспекте Обуховской обороны в Петербурге

Машина скатилась в воду, пока ее хозяин отдыхал на берегу с друзьями
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Спасателям пришлось поднимать Mercedes пьяной компании со дна Невы

Спасателям пришлось поднимать Mercedes пьяной компании со дна Невы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes упал в Неву. Все произошло днем в субботу, 24 июля 2021 года, на набережной на проспекте Обуховской обороны. Машина оказалась на дне реки. Поднимать ее пришлось спасателям с помощью крана.

- С набережной на проспекте Обуховской обороны он скатился в реку и скрылся под водой, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Компания людей, которая отдыхала на набережной, и оказалась в очень пьяном состоянии, сообщила, что машину столкнули в воду местные хулиганы.

Однако, судя по кадрам, владельцы автомобиля не особо расстроились из-за того, что их транспортное средство намокло: они смеялись, ожидая, пока сотрудники МЧС достанут иномарку из воды. Один из них даже обрадовался, что машина стала очень чистой.