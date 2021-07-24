Парки и скверы закроют на День ВМФ в Кронштадте

В Кронштадте закроют парки и скверы во время парада ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 25 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный Военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Однако, как стало известно, администрация Кронштадтского района решила закрыть в городе все парки и скверы.

- В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса места массового скопления людей 25 июля решили закрыть, - сообщили в Смольном.

В Кронштадте также пройдет праздничный салют и фейерверк. Однако местным жителям, видимо, придется смотреть его из окон домов, так как парки будут недоступны.

Напомним, что из-за парада с 7 до 17 часов будет прекращено движение транспорта. В Кронштадте будут недоступны проспект Ленина, улица Карла Маркса, Макаровская, Коммунистическая улицы.