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Общество24 июля 2021 16:32

Парки и скверы закроют на День ВМФ в Кронштадте

Также в городе будет прекращено движение транспорта
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте закроют парки и скверы во время парада ВМФ

В Кронштадте закроют парки и скверы во время парада ВМФ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 25 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный Военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Однако, как стало известно, администрация Кронштадтского района решила закрыть в городе все парки и скверы.

- В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса места массового скопления людей 25 июля решили закрыть, - сообщили в Смольном.

В Кронштадте также пройдет праздничный салют и фейерверк. Однако местным жителям, видимо, придется смотреть его из окон домов, так как парки будут недоступны.

Напомним, что из-за парада с 7 до 17 часов будет прекращено движение транспорта. В Кронштадте будут недоступны проспект Ленина, улица Карла Маркса, Макаровская, Коммунистическая улицы.