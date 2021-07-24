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Здоровье24 июля 2021 17:19

Число суточных госпитализаций больных коронавирусом снизилось на 30% в Петербурге

Доля тяжело больных составляет 19%
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Число суточных госпитализаций в Петербурге уменьшилось на 30%

Число суточных госпитализаций в Петербурге уменьшилось на 30%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге значительно снизилось число суточных госпитализаций больных коронавирусом. Как в субботу, 24 июля 2021 года, рассказали в комитете по здравоохранению, за минувший день в городе попали в больницы 455 человек.

- Неделю назад эта цифра составляла 658. Таким образом, наблюдается уменьшение количества госпитализаций более чем на 30 процентов. Интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается, - отметили в комздраве.

Если сравнивать по неделям, то с 18 по 24 июля в городе было госпитализировано с коронавирусом 3570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9 процентов.

Объем свободного коечного фонда достиг 34 процентов. Доля тяжелобольных в городе составляет 19 процентов. На неинвазивном ИВЛ находятся 236 пациентов, на инвазивном - 155.