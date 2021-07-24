Беглов поздравил петербургского спортсмена Михаила Артамонова с бронзовой медалью на Олимпийских играх

Беглов поздравил петербургского тхэквондиста с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио / Фото: Olympic Russia

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил спортсмена Михаила Артамонова с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио. В субботу, 24 июля 2021 года, 24-летний петербургский тхэквондист победил своего соперника в весовой категории до 58 килограммов.

- Поздравляю Вас с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Вы проявили спортивный характер и силу воли. В Вашем успехе значительная доля труда и тренерского таланта наставника – Ильи Филипповича Пака, - сказал Беглов.

Первый раунд петербуржец проиграл со счетом 0:3, но второй очень сильно изменил ситуацию. Счет оказался 8:3 в пользу Артамонова. В третем раунде российский спортсмен победил своего соперника.

Также градоначальник отметил, что удачное выступление спортсмена подтверждает высокий уровень развития тхэквондо в Санкт-Петербурге.