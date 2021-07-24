Петербургские школы готовы к работе в смешанном формате в новом учебном году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские школьники вновь сядут за парты 1 сентября 2021 года, однако пандемия может внести коррективы в образовательный процесс. Так, педагоги готовые начать обучение в смешанном формате, который подразумевает использование цифровых технологий.

- В прошлом году мы очень технично прошли через все ограничения. Мы были и к очной работе, и, когда поднялась вторая волна, нам удалось ввести так называемый смешанный формат. Тем кто не рисковал приходить в школу по разным обстоятельствам, мы дали возможность посещать в школе дистанционно, - сообщила Ирина Потехина.

Вице-губернатор добавила, что для смешенного формата петербургские педагоги записали весь контент с 5 по 11 класс, кроме первой четверти. Поэтому, если потребуется вводить ограничения, то останется оцифровать лишь небольшую часть программы.

Ранее «КП» писала о причинах дефицита мест в первые классы петербургских школ.