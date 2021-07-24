На видео попала стрельба при задержании наркоторговца в Ленобласти

Видео стрельбы при задержании наркоторговца в Ленобласти показал следственный комитет Фото: принтскрин видео.

Стрельба, произошедшая в Ленинградской области при задержания наркоторговца, попала на видео. Утром 24 июля 2021 года полицейские приехали в деревню Баландино Волховского района, чтобы проверить информацию о действующей нарколаборатории, тогда ее организатор начал стрелять по силовикам из охотничьего обреза.

- Лежать, - кричать на кадрах силовики.

В ходе перестрелки полицейские не пострадали. А вот подозреваемому досталось. Стражи порядка применили табельное оружие и прострелили ему ногу. После этого мужчине сразу же оказали медицинскую помощь.

Задержанным оказался 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга. В сарае в деревне он организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Во время обыском полицейские нашли несколько единиц огнестрельного оружия, а в сарае лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Возбуждены уголовные дела.