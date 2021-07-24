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Происшествия24 июля 2021 18:59

На видео попала стрельба при задержании наркоторговца в Ленобласти

Мужчина набросился на силовиков с охотничьим обрезом
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Видео стрельбы при задержании наркоторговца в Ленобласти показал следственный комитет

Видео стрельбы при задержании наркоторговца в Ленобласти показал следственный комитет

Фото: принтскрин видео.

Стрельба, произошедшая в Ленинградской области при задержания наркоторговца, попала на видео. Утром 24 июля 2021 года полицейские приехали в деревню Баландино Волховского района, чтобы проверить информацию о действующей нарколаборатории, тогда ее организатор начал стрелять по силовикам из охотничьего обреза.

- Лежать, - кричать на кадрах силовики.

В ходе перестрелки полицейские не пострадали. А вот подозреваемому досталось. Стражи порядка применили табельное оружие и прострелили ему ногу. После этого мужчине сразу же оказали медицинскую помощь.

Задержанным оказался 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга. В сарае в деревне он организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Во время обыском полицейские нашли несколько единиц огнестрельного оружия, а в сарае лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Возбуждены уголовные дела.

Видео стрельбы при задержании наркоторговца в Ленобласти
Видео: СК ЛО