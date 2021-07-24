Вакцинация педагогов в Петербурге позволит выработать коллективный иммунитет к началу учебного года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Перед началом нового учебного года многие родители петербургских школьников переживают о том, в каком формате будут учиться их дети. Однако, в Смольном надеются, что активная вакцинация педагогов поможет начать уроки очно.

- Врачи и учителя начали прививаться раньше всех. Программу вакцинации педагогов запустили еще в декабре прошлого года. Учителя продолжают активно прививаться, это позволит выработать коллективный иммунитет в 1 сентября, - отметила вице-губернатор Ирина Потехина.

Однако в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в городе готовы ввести смешенный формат обучения.

Отметим, что обязательную вакцинацию студентов обсуждают в некоторых вузах города. Однако, как отмечает Ирина Потехина, в колледжах подобные инициативы пока не рассматривают. В учреждениях среднего профессионального образования, планируют начать обучение в обычном формате.