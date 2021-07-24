На видео попал мужчина, укравший в штанах бутылки алкоголя в магазине под Петербургом

Мужчина вынес бутылку алкоголя из магазина, спрятав ее в штаны Фото: принтскрин видео.

Мужчина настолько хотел незаметно вынесли из магазина алкоголь, что решил спрятать бутылку в штанах. Днем в субботу, 24 июля 2021 года, покупатель зашел в магазин на Колтушком шоссе во Всеволожске Ленинградской области. Взял корзинку и пошел разглядывать алкогольный прилавок. Однако настоящие его намерения попали на видео камеры наблюдения.

- В магазине во Всеволожске, на Колтушском шоссе 98, мужик вынес алкоголь в штанах, - рассказали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина стоит у стеллажа, перекладывая корзину из руки в руку, а потом расстегивает ширинку, чтобы было удобнее прятать бутылку.

Как рассказали очевидцы, мужчин было двое. Одного продавщицы успели остановить, забрав у него бутылку. Второму удалось выполнить задуманное.