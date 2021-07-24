На шести трассах в Ленинградской области ограничат движение 25 июля

Дорожные работы ограничат движение по шести трассам Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области в воскресенье, 25 июля 2021 года, по шести трассам ограничат движение. Причиной тому станут дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Движение будет ограничено на участках трасс "Кола", "Россия", "Санкт-Петербургское южное – полукольцо" и "Вологда - Тихвин". Там будут проводиться ремонтные работы и установка дорожных знаков. Ограничение продлится с 08:00 часов до 19:00 часов. Из-за этого на участках ограничат скорость, - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Кроме того, ограниченный скоростной режим введут сразу на четырех участках трассы "Скандинавия". Там работы будут проходить с 08:00 часов до 20:00 часов. За это время рабочие скосят траву на обочинах, отремонтируют асфальт и нанесут дорожную разметку. В это же время дорожники ограничат скорость по четырем участкам трассы "Сортавала".