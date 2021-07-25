В Петербург возвращается жара

Первая половина недели будет сухой и безоблачной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прохладная передышка закончилась: в Северную столицу вновь возвращается зной. Сегодня, в воскресенье 25 июля, в Петербурге воздух прогреется до 26 градусов, а в соседней Ленобласти столбик термометра поднимется до 27 градусов.

Праздничный выходной – День ВМФ – будет сопровождаться совсем не бризом: скорость ветра дойдет до 9 метров в секунду. Атмосферное давление станет слабо расти и доберется до отметки в 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Дальше – жарче.

– В последующие три дня температура воздуха будет доходить от 28-30 градусов в понедельник, 26 июля, до 30-32 градусов – во вторник и среду, 27-28 июля, – обещает ведущий синоптик метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Спасения от дождей и гроз ждать не стоит: первая половина недели, по прогнозам синоптиков, точно будет сухой.