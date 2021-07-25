На паруснике «Мир» произошла вспышка коронавируса

159 контактных поместили в обсерватор. Фото: «Росморпорт»

118 курсантов Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова проведут День ВМФ в обсерваторе. Они контактировали с сокурсниками, которые оказались в эпицентре коронавирусной вспышки.

ЧП зарегистрировали на учебном паруснике «Мир», принадлежащем «Росморпорту». Коронавирусную инфекцию выявили у 15 курсантов Макаровки, а также у экипажа фрегата. Всего парусник вымещает 384 человека.

– Проводится эпидемиологическое расследование, – сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. – Специалисты определили круг контактных в количестве 159 человек, в том числе 118 курсантов.

Всех контактных поместили в обсерватор в санатории «Балтиец» под наблюдение врачей. Учебное заведение и организация-владелец парусника ситуацию официально пока не прокомментировали.