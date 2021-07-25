В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь 325-летия флота России

Сегодняшний парад станет самым масштабным за все годы проведения его в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 июля в 11.00 в Петербурге стартовал Главный военно-морской парад. В этом году он приурочен не только ко Дню ВМФ, но и к юбилею флота России, который отмечает 325-летие.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, сегодняшний парад станет самым масштабным за все годы проведения его в России. И неудивительно, ведь в нем принимают участие 54 корабля и катера, подводные лодки, парусных судна, 48 воздушных судов и более 4000 военнослужащих. Сначала по воде пройдет военно-морская техника, затем намечено авиашоу и выступление пеших колонн.

Примет парад главнокомандующий – президент Владимир Путин. Накануне шествия по Неве, которому Путин даст старт, он успел побывать в Кронштадте и поприветствовать моряков.

Из-за коронавируса мероприятия в центре Петербурга, в акватории Невы, и в Кронштадте проходят без зрителей. Но парад транслируют по телевиденью и на огромных экранах на Сенатской площади.

Завершится праздничный день в 22.00 салютом с фейерверком в форме российского триколора. Он озарит небо над Котлином.