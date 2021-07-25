Коммерсантов отправили под суд за незаконную вырубку лесов Ленобласти

Неучтенные в декларациях деревья вырубали и присваивали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Черных» лесорубов приглашают в зал суда. Полиция завершила расследование в отношении начальства коммерческой фирмы, которая арендовала участок в Ленобласти и стала незаконно вырубать на нем деревья.

– В течение 2018 года на территории Киришского и Пчевжинского лесничеств представителям фирмы-арендатора удалось наладить схему по незаконной вырубке, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Руководитель и технический директор фирмы предоставляли в Комитет по природным ресурсам Ленобласти заниженные сведения об объеме лесных насаждений. После этого неучтенные в декларациях деревья вырубали и присваивали.

Таким способом предприниматели украли леса на 11 с лишним миллионов рублей. Когда дело вскрылось, технику фирмы арестовали. Теперь ее пустят с молотка, чтобы покрыть причиненный лесному фонду ущерб.

Гендиректора и технического директора компании обвиняют в незаконной рубке леса. По Уголовному кодексу, каждому грозит до семи лет за решеткой.