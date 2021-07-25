Спасатели предупреждают петербуржцев об усилении ветра

Скорость ветра составит 12-14 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Петербург с запада надвигается сильный порывистый ветер. Удара стихии в городе на Неве ждут после полудня.

– В воскресенье, 25 июля, начиная с 12.00-15.00, ожидается усиление западного и юго-западного ветра, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Скорость ветра составит 12-14 метров в секунду.

Из-за крепкого ветра станут опасными не только прогулки под шаткими конструкциями, по мостам, под рекламными щитами и деревьями, но и водные развлечения. Ожидают, что высота волн на водоемах Петербурга и Ленобласти – в том числе на Финском заливе – после полудня будет достигать полуметра-метр. Такая волна при порывистом ветре способна перевернуть лодку.

Осадков сегодня синоптики не обещают. Воздух в Петербурге прогреется до 26-27 градусов.