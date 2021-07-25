Заболеваемость и число выздоровлений от коронавируса держатся на одном уровне

В России на сегодня 6,1 миллиона заражений, 5,5 миллиона выздоровлений и почти 154 тысячи смертей от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая суточная статистика пандемии от федерального оперштаба. За пhошедшие 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 1934 человек (517 200 с начала эпидемии), а выздоровели 1929 человек (492 550 с начала эпидемии). Суточное количество заразившихся и выписавшихся продолжается держаться на одном уровне, но превысить число зараженных объему выписок пока не удается.

За сутки обследование на ковид прошли 31 330 человек. За 24 часа подтвердили, что причиной смерти 77 пациентов стал коронавирус. Всего с начала пандемии от ковида в регионе погибло 18 840 человек.

Последние данные по пандемии в Петербурге. Фото: Координационный совет при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Ленинградской области за сутки выявили 244 заболевших (54 634 с начала пандемии), а 45 человек выздоровели (46 720 с начала пандемии). Зарегистрировали еще 12 летальных случаев (2034 с начала пандемии).

Общероссийская статистика на сегодня такова: 6,1 миллиона заражений, 5,5 миллиона выздоровлений и почти 154 тысячи смертей.