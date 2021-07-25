Пенсионера привезли в реанимацию Боткинской больницы с сумкой боеприпасов

Когда мужчина излечится от ковида, ему будет грозить от 3 до 5 лет тюрьмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженного пенсионера привезли вечером пятницы, 23 июля, в приемный покой Боткинской больницы на Пискаревском проспекте. Во время оформления 79-летнего пациента, который находился без сознания, на лечение в его сумке нашли целый арсенал оружия.

– У мужчины обнаружили 34 предмета, внешне схожих с патронами, а также устройство для стрельбы, похожее на сигнальное, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Она подтвердила, что это боеприпасы, причем часть из них – самодельные.

Добиться от мужчины объяснений не удалось: мужчина, как и его 75-летняя супруга, находится в реанимации с диагнозом COVID-19. Но сын пенсионера рассказал правоохранителям, что отец – заядлый охотник.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение оружия. Когда пенсионер излечится от ковида, ему будет грозить от 3 до 5 лет тюрьмы.