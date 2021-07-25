Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев: «Высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары»

В Петербурге есть достаточный запас вакцины и коечного фонда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 26 июля, Мариинская больница и больница святителя Луки, ранее перепрофилированные под коронавирус, снова начнут работать в обычном режиме и оказывать плановую медпомощь.

– Конечно, вирус никуда не ушел. Но в среду город перешагнул важный рубеж – 1,2 миллиона петербуржцев привились первым компонентом антиковидной вакцины. Полностью цикл вакцинации закончили более 830 тысяч человек, – отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. – Такие высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом.

По словам Эргашева, в Петербурге есть достаточный запас вакцины, хватает и коечного фонда.

– Нам нужно позаботиться о здоровье плановых пациентов, – подытожил вице-губернатор. – Объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи не должен снижаться.