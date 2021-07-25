Сотни петербуржцев столпились на набережных из-за парада ВМФ

Чтобы разглядеть хоть что-то, люди становились плотными рядами вдоль Невы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перекрытия в центре и просьбы властей смотреть Главный военно-морской парад по телевизору предсказуемо не сработали: сотни петербуржцев к 11.00 25 июля столпились в районе Сенатской площади и на неоцепленных участках набережных, чтобы увидеть корабли и авиацию хоть одним глазком.

Люди собрались на набережных Васильевского острова и со стороны Дворцовой площади. Фото: Николай КОЗИН

Закрывать набережные рядом с Дворцовым мостом начали еще вечером 24 июля. Утром остановили проезд по дамбе, чтобы не провоцировать толкучку в Кронштадте. Прибрежные зоны в центре Петербурга и на Котлине в местах прохода парадного строя оцепили, а на трибуны пустили только единичных почетных гостей.

Одни горожане с надеждой рванули в Кронштадт на общественном транспорте, велосипедах и самокатах. Другие собрались на набережных Васильевского острова и со стороны Дворцовой площади.

О социальной дистанции и масках народ забыл. Чтобы разглядеть хоть что-то, люди становились плотными рядами вдоль Невы, топтались на газонах и залезали на вазоны с цветами.