Туристы из Петербурга 9 часов ждали замены сломанного автобуса

Предыдущий тур из Петербурга, который стартовал две недели назад, тоже закончился разочарованием. Фото: vk.com/spb_today

Начало отпуска для группы туристов из Петербурга, выехавших в Крым на автобусе 23 июля, стало неприятным. Днем 24 числа, в районе Ростова, автобус забарахлил и в 17.15 остановился. Внутри находились 77 человек, включая детей.

Сначала поломку пытались устранить своими силами на месте. Но спустя полтора часа туристам сказали, что придется ждать другой транспорт. Сменный автобус должен был подъехать к 22.00-23.00.

Но ни в 22.00, ни в 23.00 автобус не приехал. На попытки туристов выяснить, что происходит, в турфирме Moscow bus якобы ответили, что нужно подождать еще. А затем и вовсе заявили, что не могут связаться с водителем.

– К двум часам ночи нам просто перестали отвечать, – сообщила в соцсетях петербурженка Ольга. – Люди платят деньги турфирме, чтобы потом ночевать на трассе в полном неведении. В контракте, оказывается, написано, что транспортное средство имеют право заменять в течение 24 часов. Ни питание, ни воду нам не предоставили, пришлось покупать все в придорожном кафе.

Предыдущий тур из Петербурга, который стартовал две недели назад, тоже закончился разочарованием: туристы, направляющиеся в Великий Новгород, ждали сменный транспорт почти сутки. Как выяснили путешественники, что в тот, что в этот раз группу вез один и тот же автобус.