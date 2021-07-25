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Происшествия25 июля 2021 14:37

Следователи проверяют родителей-мигрантов, сына которых раздавило шкафом

Полуторагодовалый ребенок в больнице с тяжелыми травмами
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Ранее семья в поле зрения органов опеки не попадала.

Ранее семья в поле зрения органов опеки не попадала.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мальчика полутора лет со страшными травмами доставили вечером в субботу, 24 июля, в детскую больницу №2 в Петербурге. Скорая забрала ребенка из квартиры на Каменноостовском проспекте.

– У ребенка тяжелый ушиб и отек мозга с кровоизлиянием и зияющие переломы костей черепа, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Родители – 34-летний дворник, приезжий из Узбекистана, и его 28-летняя супруга, находящаяся на 9 месяце беременности, рассказали, что на малыша рухнул шкаф. Ранее семья в поле зрения органов опеки не попадала. Все находятся в Петербурге официально. В Петербурге молодые супруги живут у родственников.

– Проводится доследственная проверка, – сообщают в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу.