Спасатели предупредили о 32-градусной жаре и грозах

Духота опустится на два региона ко вторнику, 27 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара, которая возвращается в Петербург, захватит с собой порцию осадков для Ленобласти. Пока в Петербурге будет знойно и сухо, в соседнем регионе прольются грозовые дожди.

– В среду, 28 июля, на территории области местами ожидается гроза. Ветер при грозе порывистый, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Начнется новая рабочая неделя для 47 региона тоже с сырости: небольшой дождик в понедельник, 26 июля, обещают днем на севере области. К полудню воздух прогреется до 30 градусов.

В Петербурге в понедельник – сухо и чуть прохладней, до плюс 29 градусов. Освежиться поможет ветер, скорость которого днем будет доходить до 8 метров в секунду.

А вот 32-градусная духота опустится на оба региона ко вторнику, 27 июля. Впрочем, простоит жара недолго: по данным Росгидромета, уже в следующие выходные столбик термометра не превысит отметки в 23 градуса.