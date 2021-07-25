Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2021 15:17

Арестовали подростка, который зарезал человека у круглосуточного магазина

Юный нелегал ударил молодого человека на севере Петербурга
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За убийство приезжему грозит до 10 лет лишения свободы.

За убийство приезжему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По решению Московского районного суда Петербурга под стражу взяли 16-летнего приезжего из Азербайджана. Подростка, который находится в России нелегально, обвиняют в убийстве.

– Вину молодой человек признал, просил домашний арест, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. – Срок содержания под стражей – до 24 сентября.

Два дня назад, вечером пятницы, нелегал бросился с ножом на 19-летнего жителя одного из домов на Пулковском шоссе. Конфликт вспыхнул неподалеку возле круглосуточного магазина. Очевидцы позвонили в «112». На месте обнаружили молодого человека с ножевым ранением в грудь. Он умер в автомобиле скорой помощи во время реанимации.

Вооруженного подростка задержали на месте. Ударить человека ножом его якобы заставила предшествовавшая этому ссора. С вечера 24 июля приезжий находится в изоляторе. За убийство парню грозит до 10 лет лишения свободы.