Арестовали подростка, который зарезал человека у круглосуточного магазина

За убийство приезжему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По решению Московского районного суда Петербурга под стражу взяли 16-летнего приезжего из Азербайджана. Подростка, который находится в России нелегально, обвиняют в убийстве.

– Вину молодой человек признал, просил домашний арест, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. – Срок содержания под стражей – до 24 сентября.

Два дня назад, вечером пятницы, нелегал бросился с ножом на 19-летнего жителя одного из домов на Пулковском шоссе. Конфликт вспыхнул неподалеку возле круглосуточного магазина. Очевидцы позвонили в «112». На месте обнаружили молодого человека с ножевым ранением в грудь. Он умер в автомобиле скорой помощи во время реанимации.

Вооруженного подростка задержали на месте. Ударить человека ножом его якобы заставила предшествовавшая этому ссора. С вечера 24 июля приезжий находится в изоляторе. За убийство парню грозит до 10 лет лишения свободы.