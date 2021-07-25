Салют в виде триколора прогремит в Кронштадте в День ВМФ

Яркое окончание праздничного дня намечено на 22.00. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Западный военный округ подробно рассказал, как организуют салют ко Дню ВМФ. Он прогремит сегодня, 25 июля, в 22.00 в Кронштадте.

– Для запуска фейерверков в Кронштадте применят 125-миллиметровый пусковой комплекс «Триколор», – рассказывают в ЗВО. – За один салют эта пусковая установка выпускает свыше 2000 выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо цветами флага России.

Всего планируют сделать 30 залпов из 24 орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Диаметр купола фейерверка превысит 300 метров.

За яркое окончание праздничного дня отвечают артиллерийские расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО. Для того, чтобы раскрасить небо над Котлином, задействуют свыше 200 военных.