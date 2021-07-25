На Лиговском проспекте полыхает дореволюционный дом

На борьбу с огнем привлекли 12 спецмашин и 51 пожарного. Фото: Яндекс. Карты

Доходный дом купца Карявова, построенный в 1886 году, вспыхнул в центре Петербурга. Здание №115 по Лиговскому проспекту тушат по повышенному номеру сложности более полусотни спасателей.

Дореволюционный жилой дом, не относящий к памятникам или выявленным объектам культурного наследия, задымил сегодня, 25 июля, в половине четвертого дня. Сначала прохожие заметили языки пламени, которые вырывались из окон четвертого этажа. А потом огонь охватил и крышу разноуровневого пятиэтажного здания (пятым этажом старинное здание приросло в 2013 году).

Столб черного дыма виден издалека. Фото: vk.com/spb_today

– В жилом здании горит кровли на площади 300 квадратных метров, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На борьбу с огнем привлекли 12 спецмашин и 51 пожарного. Запах гари, отмечают пользователи сети, ощущается даже за пределами Санкт-Петербурга.

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Кровля горит и на 5-этажном здании, и на 3-этажной пристройке. Ее тушат уже 89 человек и 22 спецмашины.