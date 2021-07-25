Рыболовный траулер «Механик Сизов» спустили на воду в Петербурге

Судно стало третьим в серии. Фото: «Адмиралтейские верфи»

На «Адмиралтейских верфях» в присутствии президента Владимира Путина на воду спустили морозильный рыболовный траулер СТ-192 «Механик Сизов». Он стал третьим в серии, после «Капитан Вдовиченко» и «Механика Маслака».

– Третье судно серии спускается на воду в большей степени готовности, по сравнению с первыми двумя, – отметил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. – Это достигается при серийном строительстве.

Первый траулер серии, спущенный на воду в марте 2020 года, проходит швартовные испытания. Второе судно спустили на воду в июне 2020-го, на нем идет достройка. Уже изготовили корпус четвертого траулера серии, «Капитана Мартынова», а в июне заложили пятый, «Капитан Юнак».

– Большие морозильные рыболовные траулеры высокопроизводительны, экологичны, комфортны для рыбаков и максимально эффективны, – отметил председатель совета директоров «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк. – Приоритет отдан морской переработке, потому что именно она даст высокую производительность и рост в отрасли.

ТТХ

Вместимость грузовых трюмов – 5500 кубометров.

Длина – 108 метров.

Ширина – 21 метр.

Автономность по запасам топлива – 45 суток.

Экипаж – 139 человек.

Скорость полного хода – 15 узлов.