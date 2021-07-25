Из-за пожара в старинном доме перекрыли Лиговский проспект

Столб черного дыма виден издалека. Фото: vk.com/spb_today

Продолжает гореть дореволюционный дом №115 на Лиговском проспекте. Пламя охватило уже 1500 квадратных метров разноуровневого пятиэтажного здания. Из-за пожара перекрыт участок Лиговского проспекта между Рязанским и Транспортным переулками в направлении к Обводному каналу.

– По уточненной информации, горит кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 квадратных метров, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Из полыхающего дома эвакуировали 15 человек. Остальные покинули здание самостоятельно. С огнем сражаются 89 спасателей, задействованы 22 спецмашины. Запах гари разнесся за пределы Петербурга.

Как сообщают местные жители, на верхних этажах, где происходит горение, находится студия танцев на пилоне. Также в здании расположены квест-рум и студия свадебных платьев. Горожане готовы помочь соседям-погорельцам продуктами и вещами первой необходимости.