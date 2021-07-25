Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2021 17:15

Из-за пожара в старинном доме перекрыли Лиговский проспект

Из горящего дома на Лиговском проспекте вывели 15 человек
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Столб черного дыма виден издалека. Фото: vk.com/spb_today

Столб черного дыма виден издалека. Фото: vk.com/spb_today

Продолжает гореть дореволюционный дом №115 на Лиговском проспекте. Пламя охватило уже 1500 квадратных метров разноуровневого пятиэтажного здания. Из-за пожара перекрыт участок Лиговского проспекта между Рязанским и Транспортным переулками в направлении к Обводному каналу.

– По уточненной информации, горит кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 квадратных метров, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Из полыхающего дома эвакуировали 15 человек. Остальные покинули здание самостоятельно. С огнем сражаются 89 спасателей, задействованы 22 спецмашины. Запах гари разнесся за пределы Петербурга.

Как сообщают местные жители, на верхних этажах, где происходит горение, находится студия танцев на пилоне. Также в здании расположены квест-рум и студия свадебных платьев. Горожане готовы помочь соседям-погорельцам продуктами и вещами первой необходимости.

Площадь пожара на Лиговке выросла до 1500 квадратных метров.
Видео: vk.com/vladimokrug