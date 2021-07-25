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Происшествия25 июля 2021 18:25

Появилось видео тушения дома на Лиговском проспекте

Распространение огня удалось остановить
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Помощь медиков потребовалась минимум двум петербуржцам.

Помощь медиков потребовалась минимум двум петербуржцам.

Фото: Скриншот с видео

Пожарище в центре Петербурга идет на спад: спустя два с половиной часа тушения дома №115 по Лиговскому проспекту распространение огня удалось остановить. Пламя успело охватить 1500 квадратных метров кровли 5-этажного дореволюционного здания и 3-этажной пристройки.

Из-за пожара пришлось перекрыть Лиговский проспект в направлении к Обводному каналу (участок между Рязанским и Транспортным переулками). На месте работают 89 спасателей, задействовали 22 спецмашины. Сейчас пожар локализован, идет проливка тлеющий конструкций.

Из полыхающего дома спасти 15 человек. По предварительным данным, один из них – молодая женщина – был доставлена в больницу с отравлением угарным газом. За медицинской помощью обратился и один из пожарных, которого заметили идущим в направлении к каретам скорой.

Появилось видео тушения дома на Лиговском проспекте
Видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу