Мать и сына нашли зарезанными на кровати в квартире на Бутлерова

Тому, кто пошел на двойное убийство, грозит пожизненный тюремный срок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

63-летняя жительница Мурманска позвонила в «112» и связалась с полицией Петербурга. Причиной стала жалоба соседей на странный запах, исходящий из квартиры ее мамы и брата на улице Бутлерова.

Днем в субботу, 24 июля, на место прибыли правоохранители. Дверь трехкомнатной квартиры вскрыли. На кровати обнаружили тела 84-летней женщины и ее сына. Судя по их состоянию, хозяева квартиры умерли давно. Как сообщает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, на трупах были колото-резаные раны.

Сегодня, 25 июля, по факту убийства двух человека завели уголовное дело. Подозреваемых, официально, пока нет. Причины преступления тоже не выявлены. Тому, кто пошел на двойное убийство, грозит пожизненный тюремный срок.