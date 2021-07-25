В пожаре на Лиговском проспекте пострадала молодая женщина

Участок Лиговского проспекта рядом с домом, в направлении к Обводному каналу, остается перекрытым. Фото: vk.com/spb_today

Старинный дом №115 в центре Петербурга, на Лиговском проспекте, проливают, сгоревшие конструкции разбирают. Здание начали тушить сегодня, 25 июля, еще в половине четвертого дня. Огонь успел охватить 1500 «квадратов» кровли 5-этажки и соседней 3-этажной пристройки.

– Из жилого дома были эвакуированы 15 человек, один из них – при помощи автолесницы, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Пострадала 24-летняя женщина, каретой скорой медицинской помощи она была отправлена в больницу с отравлением продуктами горения.

Подводили к машинам скорой и одного из спасателей. Всего к ликвидации огня привлекли 117 человек и 34 спецмашины. Ранее спасатели засняли на видео, как завершают тушить тлеющий дом.

Судя по картографическим сервисам, участок Лиговского проспекта рядом с домом, в направлении к Обводному каналу, остается перекрытым.