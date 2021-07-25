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Общество25 июля 2021 19:57

Президент наградил госнаградами и званиями шестерых петербуржцев

Ордена и медали получили водители, сотрудники музеев, учителя и артисты
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Ордена «За заслуги перед Отечеством» получили водитель Владимир Никитин, актриса Елена Ложкина и предприниматель Юрий Ковальчук.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» получили водитель Владимир Никитин, актриса Елена Ложкина и предприниматель Юрий Ковальчук.

Фото: Тимур ХАНОВ

Президент Владимир Путин подписал сегодня, 25 июля, указ о награждении россиян государственными наградами. В почетный список попали шесть петербуржцев и ленинградцев.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени» за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым получил предприниматель Юрий Ковальчук.

Аналогичный орден, но более высокой, II, степени положен Владимиру Никитину - водителю автомобиля «Племенного завода «Красная Балтика» в Ленобласти: сотрудник предприятия отличился многолетней добросовестной работой и заслугами в области сельского хозяйства.

Такого же ордена удостоили и артистку драмтеатра «На Литейном» Елену Ложкину, которая сделала большой вклад в развитие культуры и искусства.

Еще трое петербуржцев и ленинградцев удостоили почетных званий. Ведущий научный сотрудник Русского музея Ольга Мусакова стала Заслуженным работником культуры. Учительница гимназии №426 Лариса Горяинова теперь Заслуженный работник физической культуры. А начальник железнодорожной станции «Поддубье» Лебедева Светлана носит звание Заслуженного работника транспорта.