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Происшествия25 июля 2021 20:25

В Ленобласти со стрельбой закрыли нарколабораторию

У «лаборантов» нашли 9 килограммов веществ и арсенал оружия
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Оперативникам пришлось открыть огонь в ответ на автоматные очереди.

Оперативникам пришлось открыть огонь в ответ на автоматные очереди.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лабораторию по производству запрещенных веществ нашли в деревне Баландино, под Волховом, днем 24 июля во время обысков по наркотическому уголовному делу. Как выяснилось, в частном домике готовили метамфетамин. Когда «поваров» попытались задержать, они постарались дать отпор.

– Один из подозреваемых, 45-летний житель Волосова, оказал вооруженное сопротивление, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Мужчина открыл стрельбу из оружия, схожего с автоматом Калашникова.

В ответ оперативники открыли огонь из своего табельного. Один из них сделал семь выстрелов, второй – девять. В итоге мужчина получил три огнестрельных ранения в обе ноги. Успокоившись, подозреваемый перестал палить из автомата, отдал оружие и дождался скорой помощи. Выяснилось, что гражданин уже был судим за кражу и превышение должностных полномочий и отсидел за это полгода. Более того, с 2017 года мужчина находится в розыске.

Вместе с ним задержали двух «лаборанток» 27 и 34 лет, обе приехали в Ленобласть из регионов. Также в лаборатории нашли 4 килограмма метадона, 5 кило неизвестных веществ и целый арсенал оружия: обрез охотничьего ружья, ножи, аналог автомата Калашникова и сотни патронов.