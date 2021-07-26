До +29 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 26 июля

В понедельник в Петербург вернется тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жаркая погода возвращается в Петербург. Уже в понедельник, 26 июля, термометры лишь немного не дотянут до отметки в +30 градусов. Но яркое солнце добавит ощущения излишнего тепла в Северной столице.

- 26 июля в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура днем составит +27...+29 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Еще жарче, по данным синоптиков, будет во вторник. К среде придут дождь, но термометры покажут до +31. А вот потом начнется резкое похолодание. Осадки, в том числе с грозами, прогнозируют до конца следующей недели.