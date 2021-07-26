Жара вернется в Петербург с начала недели, но потом придет резкое похолодание

Начало недели обещает быть жарким. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Две резкие перемены погоды ждут жителей и гостей Северной столицы на будущей неделе. В понедельник в город придет обещанная синоптиками жара. Она должна была начать нагревать воздух еще в минувшие выходные, но задержалась в пути. Зато понедельник обещает быть очень теплым.

- 26 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем составит +27...+29 градусов, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Но и это не предел. Уже во вторник кроме яркого солнца горожан будет радовать жара до +32 градусов. Осадков также не прогнозируется.

В среду термометры покажут +29...+31 градус, зато обещаны дожди. Правда, небольшие и в конце дня. Зато потом погода резко крутанет штурвал - в четверг обещают всего около +23 и с грозами. На один градус выше будет в пятницу, осадки тоже никуда не денутся.

К выходным дожди станут совсем небольшими, но продолжит холодать: +23 в субботу и всего +21 в воскресенье. Впрочем, это лишь прогноз, а погода в Петербурга склонна к переменам.