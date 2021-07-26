Крестный ход в честь 800-летия Александра Невского прошел на трассе М–11 «Нева»

На трассе "Нева" прошла часть крестного хода. Фото: ГК "Автодор".

В 2021 году Россия отмечает 800 лет со дня рождения одного из самых легендарных полководцев - Александра Невского. В честь годовщины проводятся много различных мероприятий, в том числе крестные ходы, так как церковью князь был признан святым. И один из крестных ходов прошел по...скоростной трассе трассе М–11 «Нева» Москва-Петербург.

- В честь 800-летия великого полководца Александра Невского 12 июня 2021 года стартовали сразу четыре продолжительных Крестных хода ковчега с мощами благоверного князя. Чудово стал 17 городом пребывания ковчега. Крестные ходы организованы Благотворительным фондом им. равноапостольного князя Владимира, - сообщает пресс-служба компании «Автодор», в ведении которой находится трасса.

На 563-м километре трассы М–11 «Нева» в Чудово, у киота иконы Богоматери «Знамение» и князя Александра Невского, который входит в мемориальный комплекс «Погибшим при защите Отечества», Митрополитом Новгородским и Старорусским Львом был отслужен молебен.

Православные смогли поклониться святыне и приложиться к нетленным мощам. Сам крестный ход продлится до 14 августа.