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Общество26 июля 2021 8:40

На мусорном бачке и с дымовой шашкой катались по центру Петербурга трое парней

Видео происходящего сняли удивленные горожане
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трое парней катались по центру города на мусорном баке. Фото: vk.com/spb_today / Константин Андропов

Трое парней катались по центру города на мусорном баке. Фото: vk.com/spb_today / Константин Андропов

Ночь на понедельник прошла очень весело для некоторых жителей Северной столицы. Так, в центре города удивленные прохожие увидели троих молодых людей, катавшихся по улицам...на мусорном бачке. Причем не просто так, а с дымовой шашкой. Это удалось снять на камеру телефона.

- Пришельцы не дремлют, - почему-то написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» автор видео. Остальные его комментарии были восторженно-нецензурными.

Некоторые пользователи соцсетей назвали озорную троицу умственно-неполноценными, но другие горожане отнеслись к ситуации с юмором: «А шо, весело- задорно»; «Народ просто развлекается. Больше позитива».

Были ли веселье как-то связано с прошедшим накануне Днем ВМФ, осталось неизвестным. Но ни морской формы ни флагов на шутниках замечено не было.

Трое парней катались по центру Петербурга на мусорном бачке и с дымовой шашкой
Видео: vk.com/spb_today / Константин Андропов