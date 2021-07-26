Наркотики и баллоны с веселящим газом нашли во время полицейского рейда в клубе на Гороховой улице

Сброшенные наркотики нашли при рейде в клубе на Гороховой улице. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские сходили в ночной клуб. В минувшие выходные они внезапно пришли в заведение на Гороховой улице. Визит носил рабочий характер: оперативники искали запрещенные вещества и нашли их.

- В клуб на Гороховой улице сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России нагрянули под утро. Несмотря на это в заведении находилось около 100 посетителей. При осмотре помещения клуба было обнаружено около двух десятков сброшенных доз различных видов наркотиков, - сообщает пресс-служба Главка.

Кроме наркотиков стражи порядка нашли у барной стойки три 10-литровых баллона с закисью азота - веселящим газом, а под рукой у бармена имелась большая миска с надувными шариками в которые и «заливают» газ. Именно под воздействием таких «шариков» зимой 2019 года водитель черного «БМВ» сбил на Невском проспекте пятерых человек, двое из которых погибли.

Сейчас в отделение было доставлено семь посетителей клуба, находившихся в наркотическом опьянении.